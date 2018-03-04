Закрытие свалок и модернизация: Бузова серьезно обеспокоена экологией России

Популярная российская исполнительница Ольга Бузова, о которой разговоры не утихают уже несколько месяцев, показала себя с весьма хорошей стороны. Ни смотря на большую порцию негатива и злых комментариев, певица продолжает покорять отечественный шоу-бизнес, но о родной стране и ее процветании также не забывает.

Анна Лисичкина

Накануне Бузова поделилась с поклонниками серьезным обращением, в котором решила поговорить об экологии. По словам знаменитости, в Петербурге прошла акция «Раздельный сбор», и разные виды мусора можно было сдать согласно принципам сортировки в отдельные контейнеры. Поющая ведущая убеждена, что такими методами можно добиться максимальной чистоты и сделать страну более безопасной, ведь экология от этого станет лишь улучшаться.Также Ольга подчеркнула, что в настоящее время власть и граждане имеют желание улучшать экологическую ситуацию, и в скором времени могут появиться модернизированные пункты приема мусора, который общество будет фасовать отдельно. Речь идет о пластике, макулатуре, жестяных емкостях и органических отходах. В комментариях к посту Бузовой народ явно оживился, и ведущую похвалили за подобный порыв улучшать страну. Многие обратили внимание, что экологическая ситуация действительно может улучшиться, если для этого приложат усилия люди.Некоторые подписчики подчеркнули, что в их населенных пунктах функционируют заводы, которые загрязняют атмосферу и провоцируют онкологические и другие заболевания у людей. Комментаторы обратились к Ольге с просьбой затрагивать данную проблему почаще, и даже на своих концертах, ведь много людей страдает от расположенных рядом с ними свалок мусора и огромного количества отравляющих среду предприятий. Тем не менее, Бузова в публикации отметила, что уже начинают закрываться мусоросвалки, но где именно это происходит – подписчики так и не поняли. Особенно проблема взволновала жителей небольших населенных пунктов.В комментариях к посту отдельные поклонники вовсе не обратили внимание на содержание поста и принялись обсуждать прическу Ольги. Как отметили фанаты, их кумир сейчас имеет более длинные волосы, а на фотографии позирует с каре. Подписчики были возмущены тем фактом, что Бузова публикует старые фотографии, и для такой серьезной темы не могла сделать свежий снимок.