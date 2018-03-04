Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | Анастасия Волочкова зажгла с полуголыми «бразильянками»

Анастасия Волочкова зажгла с полуголыми «бразильянками»

Сегодня, 14:16
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram очередным колоритным фото. На нем прима изображена в карнавальном бразильском костюме, а рядом с ней две полуголые красавицы. Из одежды на юных девушках только купальники и пышные волосы. В компании на фото был единственный юноша, но он предпочел не оголять свое тело.

Анастасия Волочкова зажгла с полуголыми «бразильянками»

 

Стоит отметить, что карнавальная корона на голове Анастасии и впрямь придавала ей царственный вид. Волочкова поспешила поделиться с подписчиками впечатлениями от зажигательного вечера, который она посетила. В Москве открылся новый ресторан бразильской кухни Braziliana. Там и развлекалась балетная дива. Настя призналась, что старается есть поменьше мяса, но здесь не могла устоять. Ведь готовили мясные деликатесы прямо при ней, на открытом огне. В итоге танцовщица угостилась от души и еще поблагодарила каждого повара за «вкусный» вечер.

Всего за час снимок набрал почти двести лайков. Фанатам понравилась и Настя и ее спутники. Особенно восхищались фолловеры коротким красным платьицем дивы, которое сделало ее более дерзкой и лукавой.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Анастасия Волочкова похвасталась отпуском на вилле в Таиланде
Анастасия Волочкова похвасталась отпуском на вилле в Таиланде

Анастасия Волочкова прибыла в Москву после отпуска в Таиланде. Волочкова похвасталась, что все время провела в роскошной вилле под названием mkdvilla. Об этом

Анастасия Волочкова поделилась очередным интимным фото со спальни
Анастасия Волочкова поделилась очередным интимным фото со спальни

Балерина Анастасия Волочкова недавно выложила в сети Instagram кадр, на котором запечатлено ее позднее пробуждение. Обстановка, в которой танцовщица встречает

Анастасию Волочкову в костюме единорога высмеяли подписчики
Анастасию Волочкову в костюме единорога высмеяли подписчики

В Instagram в очередной раз высмеяли наряд Анастасии Волочковой. На этот раз балерина предстала перед подписчиками в костюме единорога. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости