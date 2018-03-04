Анастасия Волочкова зажгла с полуголыми «бразильянками»

Стоит отметить, что карнавальная корона на голове Анастасии и впрямь придавала ей царственный вид. Волочкова поспешила поделиться с подписчиками впечатлениями от зажигательного вечера, который она посетила. В Москве открылся новый ресторан бразильской кухни Braziliana. Там и развлекалась балетная дива. Настя призналась, что старается есть поменьше мяса, но здесь не могла устоять. Ведь готовили мясные деликатесы прямо при ней, на открытом огне. В итоге танцовщица угостилась от души и еще поблагодарила каждого повара за «вкусный» вечер.
Всего за час снимок набрал почти двести лайков. Фанатам понравилась и Настя и ее спутники. Особенно восхищались фолловеры коротким красным платьицем дивы, которое сделало ее более дерзкой и лукавой.