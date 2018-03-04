Анастасия Волочкова зажгла с полуголыми «бразильянками»

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram очередным колоритным фото. На нем прима изображена в карнавальном бразильском костюме, а рядом с ней две полуголые красавицы. Из одежды на юных девушках только купальники и пышные волосы. В компании на фото был единственный юноша, но он предпочел не оголять свое тело.

Дарья Светозарова

Стоит отметить, что карнавальная корона на голове Анастасии и впрямь придавала ей царственный вид. Волочкова поспешила поделиться с подписчиками впечатлениями от зажигательного вечера, который она посетила. В Москве открылся новый ресторан бразильской кухни Braziliana. Там и развлекалась балетная дива. Настя призналась, что старается есть поменьше мяса, но здесь не могла устоять. Ведь готовили мясные деликатесы прямо при ней, на открытом огне. В итоге танцовщица угостилась от души и еще поблагодарила каждого повара за «вкусный» вечер.Всего за час снимок набрал почти двести лайков. Фанатам понравилась и Настя и ее спутники. Особенно восхищались фолловеры коротким красным платьицем дивы, которое сделало ее более дерзкой и лукавой.