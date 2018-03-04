Адвокат Вайнштейна: Секс ради карьеры в кино не является изнасилованием

Адвокат Харви Вайнштейна заявил, что женщина, которая занимается сексом с голливудским продюсером и продвигает свою карьеру, не является изнасилованной. Об этом Бен Брафман сообщил в интервью британской газете накануне «Оскара».

Светлана Славянская

Правозащитник Харви Вайнштейна Бен Брафман является одним из лучших адвокатов по защите прав человека в США. На данный момент Брафман занимается делом голливудского магната, чья карьера оказалась в ловушке после обвинений в сексуальных домогательствах, нападениях и изнасилованиях. Адвокат заявил в субботу, 3 марта, что если женщина приняла решение заниматься сексом с голливудским продюсером, чтобы продвинуть свою карьеру, это не изнасилование.Напомним, что более 100 женщин обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Однако Бен Брафман утверждает, что преступного поведения со стороны Вайнштейна не было, и половой акт происходил по согласию актрис.