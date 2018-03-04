Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

От Редактора

Это уже не модно: С какими трендами в 2018 нужно срочно распрощаться?

Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.

Сюжеты :

В Москве едва не ограбили квартиру депутата Госдумы Мать футболиста лондонского «Арсенала» осталась без крыши над головой Ученые: Влюбленные легче переносят боль, если держатся за руки Ксении Собчак отомстили за Жириновского У экс-супруги Джигарханяна Цимбалюк-Романовской был еще один тайный роман Все матчи чемпионата Италии отменены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии Представитель Гребенщикова просит не «осыпать» семью исполнителя вопросами Умер известный джазовый музыкант Игорь Бурко Настя Каменских выступит на премии «Жара» с лишними килограммами Американец, увидевший Кремль, сошел с ума Уфолог снял на видео странную сущность в плазменном шаре
| | Адвокат Вайнштейна: Секс ради карьеры в кино не является изнасилованием

Адвокат Вайнштейна: Секс ради карьеры в кино не является изнасилованием

Сегодня, 13:45
Адвокат Харви Вайнштейна заявил, что женщина, которая занимается сексом с голливудским продюсером и продвигает свою карьеру, не является изнасилованной. Об этом Бен Брафман сообщил в интервью британской газете накануне «Оскара».

Адвокат Вайнштейна: Секс ради карьеры в кино не является изнасилованием

 

Правозащитник Харви Вайнштейна Бен Брафман является одним из лучших адвокатов по защите прав человека в США. На данный момент Брафман занимается делом голливудского магната, чья карьера оказалась в ловушке после обвинений в сексуальных домогательствах, нападениях и изнасилованиях. Адвокат заявил в субботу, 3 марта, что если женщина приняла решение заниматься сексом с голливудским продюсером, чтобы продвинуть свою карьеру, это не изнасилование.

Напомним, что более 100 женщин обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Однако Бен Брафман утверждает, что преступного поведения со стороны Вайнштейна не было, и половой акт происходил по согласию актрис.
Светлана Славянская
Новости по теме
Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили Роуз Макгоуэн во лжи
Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили Роуз Макгоуэн во лжи

Скандально известный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн и актер Бен Аффлек считают звезду «Зачарованных» Роуз Макгоуэн обманщицей. Выступавший от их имени

Супруга Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах, решила расстаться с мужем
Супруга Харви Вайнштейна, обвиняемого в домогательствах, решила расстаться с мужем

Джорджина Чапман, супруга 65-летнего американского кинопродюсера Харви Вайнштейна решила развестись с мужем после скандала, в котором Вайнштейна обвинили в

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в сексуальных домогательствах

Продюсер и глава компании Weinstein Co. Харви Вайнштейн оставил свою должность по вердикту совета директоров. Всему виной скандал в сексуальных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости