"Хайпанем немножечко": Андрей Малахов "потерял" голову

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов любит создавать шумиху в обществе, но в основном поводами для этого служат истории из народа и происшествия в жизни звезд шоу-бизнеса. Но в этот раз знаменитость решил самостоятельно пошуметь, и причиной для этого послужил один модный челлендж.

Анна Лисичкина

Малахов опубликовал в Сети снимок нестандартного формата, а изображен на нем был сам ведущий, вот только головы на фотографии было две. Под хештегом #guccichallenge звезда телеэкранов решил с опозданием присоединиться к интересному занятию, во время которого участники держат в руке свою собственную голову. На подиумах модных домов в подобном русле демонстрируют так называемые сумочки эксклюзивного образца, и Андрей Малахов показал свой вариант снимка.Подписчики телеведущего восприняли такое творчество по-разному, и многие посмеялись над шуткой, отметив, что весьма непривычно видеть сразу два Малахова в кадре. Также один из комментатором подчеркнул, что соответствующее решение очень правильное, и когда одна голова где-то спит, другая может спокойно продолжать работать. Пользователи начали выдавать множество шуток, но некоторым подобное «мракобесие» оказалось не по нраву. Со слов большинства комментаторов, не стоит шутить с такими вещами, ведь «оторванную» голову в руке наблюдать более, чем жутко.Однако, самые изощренные любители пошутить начали интересоваться у Андрея, где скачать такую программу, чтобы принять участие в челлендже. Идея в основном понравилась юмористам, а вот верующая половина фанатов ведущего была поражена до глубины души. Но для кого-то из поклонников Малахова такая идея стала настоящим поводом для вдохновения, и в комментариях появились стихотворные отрывки. Исходя из того, на каком фоне был сделан снимок, и какая надпись там присутствовала, один подписчик сочинил следующее: «Я немного возмущён - проход людей здесь запрещён! И вот теперь несу взамен для прохода - манекен! И что вот это, за порода - как это допускает мода!».Андрей Малахов еще не отвечал своим подписчикам, но всего за полчаса публикация успела собрать практически 10 тысяч «лайков». Тем не менее, одна из фанаток сделала замечание ведущему, отмечая, что Москва еще не успела отойти от нашумевшего горя с младенцем, а такие жуткие кадры вызывают недобрые ассоциации. Однако девушка не указала, какую именно трагедию она имела в виду.