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| | Дана Борисова показала свои небритые ноги

Дана Борисова показала свои небритые ноги

Сегодня, 13:10

Дана Борисова часто борется за множество вещей в своей жизни. Свои мысли об этом она публикует на своей странице в Instagram, но иногда выбор фото оставляет желать лучшего. Недавно телеведущая опубликовала селфи, на котором подписчики увидели ее небритые ноги.


Дана Борисова показала свои небритые ноги

 

Исключением не является и недавнее сообщение телеведущей в социальной сети. Очередная публикация рассказывает подписчикам о трудностях с бывшим мужем Даны, а также о проблемах общения с дочерью. Борисова поделилась, что ее бывший муж бессердечный человек и вновь не дал ей увидеться с дочерью. Часть аудитории согласилась с телеведущей, сказав, что на подобные поступки способны только мелочные и слабые мужчины.

 

Дана Борисова показала свои небритые ноги

 

Но это не самое главное, что зацепилось за интерес и внимание подписчиков. Дана Борисова выбрала не самые удачные фотографии для публикации. Подписчики отметили то, что телеведущая слишком растрепана и могла бы привести себя в порядок перед тем, как сделать снимок. Их поразили декольте и макияж звезды, но самого большего внимания заслужили небритые ноги Борисовой, которые предстали на переднем плане снимка.
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