Гарик Мартиросян рассказал о своих страхах

Армянский юморист Гарик Мартиросян признался поклонникам в своём Instagram о своих страхах и опасениях касательно интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Дарья Дмитриева

Шоумен примет участие в интеллектуальном батле игры «Что? Где? Когда?», будучи в команде знатоков. Некоторые подписчики страницы Мартиросяна в социальной сети Instagram назвали эту дуэль «весёлые и находчивые против знатоков».Гарик переживает за ход игры, поэтому просит поддержки от своих фанатов и фанов своих коллег, которые будут с ним в одной команде, а это Михаил Галустян, Рубен Партевян, Сергей Кашников, Вадим Галыгин, Алексей Кривеня, Эльдияр Кененсаров.Поклонники же, в свою очередь, начали забрасывать Мартиросяна ободряющими комментариями и поддерживающими шуточками.