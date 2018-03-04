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| | Гарик Мартиросян рассказал о своих страхах

Гарик Мартиросян рассказал о своих страхах

Сегодня, 12:48
Армянский юморист Гарик Мартиросян признался поклонникам в своём Instagram о своих страхах и опасениях касательно интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Гарик Мартиросян рассказал о своих страхах

 

Шоумен примет участие в интеллектуальном батле игры «Что? Где? Когда?», будучи в команде знатоков. Некоторые подписчики страницы Мартиросяна в социальной сети Instagram назвали эту дуэль «весёлые и находчивые против знатоков».

Гарик переживает за ход игры, поэтому просит поддержки от своих фанатов и фанов своих коллег, которые будут с ним в одной команде, а это Михаил Галустян, Рубен Партевян, Сергей Кашников, Вадим Галыгин, Алексей Кривеня, Эльдияр Кененсаров.

Поклонники же, в свою очередь, начали забрасывать Мартиросяна ободряющими комментариями и поддерживающими шуточками.
Дарья Дмитриева
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