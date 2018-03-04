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| | Звезда «Игры престолов» потратила 45 тысяч долларов за ночь

Звезда «Игры престолов» потратила 45 тысяч долларов за ночь

Сегодня, 12:46
22-летняя актриса Софи Тернер, получившая популярность благодаря сериалу «Игра престолов», потратила 45 тысяч долларов на аренду виллы на мальдивском побережье. Звезда проводит там время вместе со своим женихом Джо Джонасом.

Звезда «Игры престолов» потратила 45 тысяч долларов за ночь

 

22-летняя актриса Софи Тернер, ставшая популярной благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», отдыхает на побережье острова Мальдивского архипелага вместе со своим молодым человеком Джо Джонасом. СМИ располагают сведениями, что аренда виллы на данном острове, довольно популярном среди знаменитостей, стоит около 45 тысяч долларов за одну ночь.

28-летний молодой человек Тернер является ее женихом – помолвка пары состоялась 15 октября прошлого года. По случаю помолвки Джонас подарил невесте кольцо стоимостью полмиллиона долларов.

Другая звездная пара, Селена Гомес и Джастин Бибер, прибыли на карибский остров Ямайку по приглашению отца Бибера. 42-летний отец певца не так давно сыграл свадьбу с новой 29-летней избранницей.
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