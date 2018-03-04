Одесская Барби шокировала намерением клонировать своего мертвого кота

Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби, поделилась необычной новостью, которая шокировала своих поклонников. Девушка серьезно намерена в будущем клонировать своего мертвого кота.

Светлана Славянская

Звезда Instagram, певица и эзотерик Валерия Лукьянова рассказала, что почти год назад при трагических обстоятельствах погиб её любимый кот Бегемот, которому было больше семи лет. Кот долгое время жил с Валерией в Одессе, а после чего девушка перевезла его с собой в Мексику. Недавно Лукьянова рассказала, что очень хочет клонировать своего мертвого кота.«Дорогие, прошел почти год со дня убийства моего кота... Моего любимого кота Бегемота, с которым я прожила много лет вместе. В будущем я хочу его клонировать и там будет малая часть его Духа, но все же будет. Я сохранила биоматериал», - рассказала Валерия в своем Instagram.