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| | Одесская Барби шокировала намерением клонировать своего мертвого кота

Одесская Барби шокировала намерением клонировать своего мертвого кота

Сегодня, 12:39
Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби, поделилась необычной новостью, которая шокировала своих поклонников. Девушка серьезно намерена в будущем клонировать своего мертвого кота.

Одесская Барби шокировала намерением клонировать своего мертвого кота

 

Звезда Instagram, певица и эзотерик Валерия Лукьянова рассказала, что почти год назад при трагических обстоятельствах погиб её любимый кот Бегемот, которому было больше семи лет. Кот долгое время жил с Валерией в Одессе, а после чего девушка перевезла его с собой в Мексику. Недавно Лукьянова рассказала, что очень хочет клонировать своего мертвого кота.

«Дорогие, прошел почти год со дня убийства моего кота... Моего любимого кота Бегемота, с которым я прожила много лет вместе. В будущем я хочу его клонировать и там будет малая часть его Духа, но все же будет. Я сохранила биоматериал», - рассказала Валерия в своем Instagram.
Светлана Славянская
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