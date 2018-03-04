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| | Юлия Ковальчук заявила об измене мужа

Юлия Ковальчук заявила об измене мужа

Сегодня, 12:43
Певица Юлия Ковальчук пожаловалась поклонникам на своей страничке в социальной сети, что ее супруг – Алексей Чумаков изменил ей с другой женщиной.

Юлия Ковальчук заявила об измене мужа

 

Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию поклонников, которые давно уже привыкли к тому, что артистка выкладывает на всеобщее обозрение только счастливые семейные фотографии. Микроблог Юлии был до этого буквально заполнен улыбающимися лицами пары. Певица уже десять лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым и недавно стала счастливой матерью. Фанаты наперебой стали выражать девушке вполне искреннее сочувствие и советовали не унывать.

Однако вскоре она снабдила свои фото сопроводительными текстами: «Ребята, вы что! Это все юмор», «Люди, я пошутила». Такая драматургия вызвала не совсем ожиданную реакцию комментаторов. Некоторые посоветовали ей с такими вещами больше не шутить, вторые заявили, что «она накаркает и доиграется», третьи посоветовали пиариться ей более талантливо или нанять специального менеджера для этих целей.
Сергей Денисов
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