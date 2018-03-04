Мама Тимати поощряет интерес 3-летней внучки к мальчикам

Мама популярного рэпера Тимати не ругает свою внучку Алису за то, что у той появился «друг» противоположного пола. Девочке три годика, и Симона считает это нормальным.

Симона Юнусова рассказала о случае из жизни подписчикам её страницы в Instagram. «Недавно от одной мамы я услышала возмущённое высказывание о том, что в четырёхлетнем возрасте недопустим и невозможен интерес к противоположному полу! Я очень удивилась... Как так?! Конечно, возможен и допустим! Они дети, но им присущи все взрослые чувства!» - пишет женщина в соцсети. Симона уверена, что говорить лишнего здесь не нужно, и прикрепила несколько фото внучки и её друга вместе.На снимках малыши действительно испытывают детскую симпатию и ничего плохого в этом нет. Так думают и подписчики блога бабушки Алисы: «Я удивляюсь, как некоторые мамы запрещают детям испытывать чувства вообще: не люби, ты ещё маленький! Не плачь - ты что, маленький?! Не злись! Не смейся!» Они согласились, что запрещать ребёнку естественные чувства – кощунство, которое позволяют себе только неудовлетворённые и несчастливые люди.