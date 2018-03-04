Пост Анны Михалковой о сыне привел к «жаркой» дискуссии в Сети

Дочь известного режиссера и популярная актриса Анна Михалкова разместила на своей странице в соцсети Instagram пост, который спровоцировал многочисленные разговоры вокруг ее персоны и методов воспитания детей. В своей публикации звезда пожаловалась на уровень обслуживания в одном из книжных магазинов.

По словам актрисы, недавно ее 17-летний сын не смог приобрести произведение одного из русских классиков Сергея Довлатова, поскольку продавцы отказались его обслуживать. Причина данного поступка кроется в строгом соблюдении закона сотрудниками магазина, которым запрещено продавать литературу, в которой используется ненормативная лексика, лицам, не достигшим 18-летия.

Пойда Анна

Но Анна Михалкова поиронизировала над ситуацией, в которую попал ее 17-летний сын Андрей, когда захотел купить книгу Сергея Довлатова, при этом звезда посоветовала встречать молодых людей, желающих приобрести литературу с «колой, чипсами и кружечкой пива».Пользователи осудили желание Михалковой травить и спаивать подрастающее поколение, полностью поддержав сотрудников магазина.