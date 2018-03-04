Дана Борисова находится на грани срыва

Телевизионная ведущая Дана Борисова опубликовала в Instagram новую фотографию. Снимок стал причиной пересудов. Пользователи раскритиковали фото звезды и уверены, что она находится на грани срыва.

Домбровский Сергей

По мнению подписчиков, Дана Борисова выглядит неухоженной, ее растрепанные волосы отталкивают. Телеведущая пожаловалась на своего экс-мужа предпринимателя Максима Аксенова, который не позволяет ей видеться со своей дочерью Полиной. По словам юзеров, бизнесмена можно понять. Доверять такой особе девочку опасно. Пользователи настоятельно рекомендуют Дане Борисовой следить за собой.По мнению некоторых пользователей, ведущая уже сорвалась и опять пристрастилась к наркотикам. От этой зависимости ее лечили в клинике в Таиланде. Поездку туда профинансировал шоумен Андрей Малахов. Дана Борисова ведет себя неадекватно, она публикует в Instagram фото, где запечатлена в нижнем белье. Волосы ведущей растрепаны, взгляд задумчив.