Тарзан в Воронеже к 8 марта подготовил стриптиз-шоу

Сергей Глушко, он же Тарзан, за день до Международного женского дня порадует женщин Воронежа своей группой, которая покажет оригинальное стриптиз-шоу.

Дарья Дмитриева

Женщины, которые оценят стриптиз-шоу в исполнении мужа Наташи Королёвой и его команды, не останутся равнодушными. Рельефные оголённые тела привлекательных мужчин составят компанию не менее обворожительным представительницам противоположного пола.В прошлом году стриптизёр уже был в Воронеже со своими ребятами. Тогда толпы возбуждённых поклонниц осталась в восторге от происходящего на сцене.Яркое шоу с неповторимой музыкальной аранжировкой с использованием костюмированных игр – вот что ждёт посетительниц шоу в ресторане «Балаган-сити». В 21:00 все желающие смогут окунуться в эротическую атмосферу, насладившись мероприятием.