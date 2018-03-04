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| | Тарзан в Воронеже к 8 марта подготовил стриптиз-шоу

Тарзан в Воронеже к 8 марта подготовил стриптиз-шоу

Сегодня, 12:26
Сергей Глушко, он же Тарзан, за день до Международного женского дня порадует женщин Воронежа своей группой, которая покажет оригинальное стриптиз-шоу.

Тарзан в Воронеже к 8 марта подготовил стриптиз-шоу

 

Женщины, которые оценят стриптиз-шоу в исполнении мужа Наташи Королёвой и его команды, не останутся равнодушными. Рельефные оголённые тела привлекательных мужчин составят компанию не менее обворожительным представительницам противоположного пола.

В прошлом году стриптизёр уже был в Воронеже со своими ребятами. Тогда толпы возбуждённых поклонниц осталась в восторге от происходящего на сцене.

Яркое шоу с неповторимой музыкальной аранжировкой с использованием костюмированных игр – вот что ждёт посетительниц шоу в ресторане «Балаган-сити». В 21:00 все желающие смогут окунуться в эротическую атмосферу, насладившись мероприятием.
Дарья Дмитриева
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