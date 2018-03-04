Певица Анна Седакова оставила детей в незнакомом аэропорту

Известная украинская певица Анна Седакова вынуждена была оставить своих детей в незнакомом аэропорту вместе с няней. В своем Instagram звезда рассказала, что накануне заболела.

Со своими подписчиками Instagram украинская певица Анна Седакова делится историей об одном из недавних плохих дней: знаменитость поругалась с близким ей человеком, заболела и вынуждена была оставить своих детей в совершенно незнакомом аэропорту вместе с няней. Седакова, по ее признанию, думала, что этот день никогда не закончится.По возращению домой, певица решила своеобразным образом избавиться от наваливших разом трудностей, она сварила себе большую тарелку пельменей и съела их. Все еще плохо себя чувствуя из-за простуды, Седакова приняла лекарства, а наутро «проснулась еле дыша».В комментариях к истории фолловеры знаменитости начали критиковать ее по поводу того, что звезда оставила своих троих детей в незнакомом месте. Седакова проигнорировала данные обвинения.