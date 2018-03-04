«Сыграл на чужом труде»: Марк Цукерберг показал, как с супругой готовится к еврейскому празднику

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Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.
От Редактора
Чтобы не выглядеть нелепо, стоит прислушаться к некоторым советам.
Марк Цукерберг поздравил годовалую дочку с днем рождения. Основатель Facebook выложил в сети милые фото из праздника маленькой Максимы Чан.
Основатель Facebook Марк Цукерберг души не чает в своей супруге Присцилле Чан. Мужчина не скрывает своего восхищения женой и позволяет своим подписчикам
Марк Цукерберг, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook, долларовый миллиардер, американский программист и предприниматель в области