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| | «Сыграл на чужом труде»: Марк Цукерберг показал, как с супругой готовится к еврейскому празднику

«Сыграл на чужом труде»: Марк Цукерберг показал, как с супругой готовится к еврейскому празднику

Сегодня, 12:29
Основатель FacebookМарк Цукерберг выставил в Сети милое семейное фото. На нём они с женой ведут приготовления к Пуриму, как сообщает VistaNews.

«Сыграл на чужом труде»: Марк Цукерберг показал, как с супругой готовится к еврейскому празднику

 

Пурим является еврейским праздником, как память тому, что евреи спаслись от уничтожения, когда жили в Персидской империи. Поскольку по происхождению Марк Цукерберг имеет отношение к этому народу, то чтить традицию для него важно. Жена Присцилла поддерживает в таком возлюбленного. 

«Сыграл на чужом труде»: Марк Цукерберг показал, как с супругой готовится к еврейскому празднику

 

Цукерберг показал, как вместе с ней готовит гоменташ – это печенье треугольной формы, внутри которого сладкая начинка. Оно является традиционным блюдом на Пурим. По мнению интернет-пользователей, сомнительно, чтобы Цукерберг действительно сам занимался выпечкой. Они заявили, что глава Facebook просто «сыграл на чужом труде». Однако рвение миллиардера чтить традиции даже в таком виде в целом понравилось поклонникам.

Ирина Летинская
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