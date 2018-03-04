«Сыграл на чужом труде»: Марк Цукерберг показал, как с супругой готовится к еврейскому празднику

Основатель FacebookМарк Цукерберг выставил в Сети милое семейное фото. На нём они с женой ведут приготовления к Пуриму, как сообщает VistaNews.

Пурим является еврейским праздником, как память тому, что евреи спаслись от уничтожения, когда жили в Персидской империи. Поскольку по происхождению Марк Цукерберг имеет отношение к этому народу, то чтить традицию для него важно. Жена Присцилла поддерживает в таком возлюбленного.

Цукерберг показал, как вместе с ней готовит гоменташ – это печенье треугольной формы, внутри которого сладкая начинка. Оно является традиционным блюдом на Пурим. По мнению интернет-пользователей, сомнительно, чтобы Цукерберг действительно сам занимался выпечкой. Они заявили, что глава Facebook просто «сыграл на чужом труде». Однако рвение миллиардера чтить традиции даже в таком виде в целом понравилось поклонникам.

Ирина Летинская