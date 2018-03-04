Дженнифер Лоуренс терпит раздвоение личности

Минувшей осенью актриса разошлась со своим возлюбленным Дарреном Аронофски. После этого она немного балует себя спиртным. На телешоу Эллен Дедженерес, Лоуренс поделилась своей особенностью, которая наступает в момент охмеления – раздвоение личности. Выпив лишнего, Дженнифер чувствует себя совсем другим человеком, и того «второго человека» она назвала «Гейл».
27-летняя актриса рассказала, что такое имя ей дали подруги, так как они тоже замечают её необычное противоречивое самой себе состояние. В обычном своём состоянии Дженнифер очень осторожна и предосудительна. Но в состоянии алкогольного опьянения, актриса может купаться с акулами, что однажды и совершила.
В свою Гейл девушка превращается только после рома. Поэтому, чтобы не возникало никаких казусов, она решила пить его только в отпуске.