Кайли Дженнер вернулась в шоу-бизнес в тёмных тоннах

Подписчики Кайли не могли понять, почему во время беременности знаменитость забросила все соцсети. После родов всё стало на свои места. Недавно Кайли обновила на своей странице Instagram новые фотографии, где представила собственный бренд – Kylie Cosmetics. Судя по снимкам, основными цветами в новой коллекции звезды будут глубокие розовые, синие и зелёные тонна. Известно, что почти вся косметика будет глиттером.

Отметим, что знаменитости идут такие оттенки. Тёмные помады всегда дополняли образ Кайли. 20-летняя Дженнер показала обществу свой бренд в 2015 году. С тех пор фанаты живо скупают косметику звезды в надежде, что их губы будут также шикарно выглядеть.Известно, что Кайли Дженнер после родов смогла похудеть на 15 кг. С помощью правильного питания и чуть ли не ежедневному посещению спортзала, девушке удалось обрести идеальную форму. Во время беременности Кайли думала, что ей придётся лечь под нож, чтобы вернуть своё стройное тело, но в последний момент знаменитость передумала.