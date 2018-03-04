Кайли Дженнер вернулась в шоу-бизнес в тёмных тоннах

Отметим, что знаменитости идут такие оттенки. Тёмные помады всегда дополняли образ Кайли. 20-летняя Дженнер показала обществу свой бренд в 2015 году. С тех пор фанаты живо скупают косметику звезды в надежде, что их губы будут также шикарно выглядеть.
Известно, что Кайли Дженнер после родов смогла похудеть на 15 кг. С помощью правильного питания и чуть ли не ежедневному посещению спортзала, девушке удалось обрести идеальную форму. Во время беременности Кайли думала, что ей придётся лечь под нож, чтобы вернуть своё стройное тело, но в последний момент знаменитость передумала.