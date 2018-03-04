Екатерина Архарова со своим новым возлюбленным провела уикенд в парк-отеле

Первую годовщину отношений Екатерина Архарова и её избранник Артём Илясов незабываемо провели в парк-отеле «Воздвиженское».

Познакомившись в прошлом годк, судьба решила не разводить влюблённых. Бизнесмен Артём Илясов устроил киноактрисе Екатерине Архаровой романтический уикенд. Свою годовщину они отметили в шикарном ресторане столицы, после чего отправились в парк-отель «Воздвиженское». В лучшем из номеров влюблённые провели вместе три незабываемых дня.

Дарья Дмитриева

Чистый воздух соснового леса и свежесть прохладной воды каскадных прудов благотворно влияют на настроение, а особенно, когда рядом любимый человек. Пара, любящая романтику, оценила всю красоту вокруг. Катаясь на лыжах, посещая спа-салон и просто гуляя, любуясь видами вокруг, они замечательно провели время.Катя и Артём любят устраивать друг другу сюрпризы. Он ей огромный букет тюльпанов и романтический ужин, а она ему устроила незабываемый День рождения.