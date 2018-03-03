Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | 200-килограммовый житель Красноярска сделал себе тату с Бузовой

200-килограммовый житель Красноярска сделал себе тату с Бузовой

Вчера, 21:46
Житель Красноярска наколол тату с Бузовой, дабы иметь возможность похудеть. Татуаж он показал на своей странице в «ВКонтакте».

200-килограммовый житель Красноярска сделал себе тату с Бузовой

 

Красноярец Григорий Чистяков не стесняется рассказывать о себе в соцсетях. Не так давно он обнародовал снимки татуировок, которые сделал на руке. Там 27-летний парень набил изображения местного блогера Дмитрия Шилова и известной ведущей Ольги Бузовой. По словам молодого человека, он сделал это ради возможности похудеть. В настоящее время красноярец весит почти 200 килограммов, он надеется, что знаменитости помогут ему в него сложной проблеме.

Вчера он показал фотографии билетов на поезд. По словам парня, Шилов дал ему денег на поездку в Минусинск и процесс лечения, который затянется на десять дней. Там парень будет голодать по рекомендациям медиков. Сам Чистяков заявил, что отправляется на чистку организма. Известным Григорий стал, когда в минувшем году автостопом уехал в Москву на «Дом-2»,желая покорить сердце Бузовой.
Никита Готский
Новости по теме
Парень из Благовещенска сделал тату-портрет Бузовой
Парень из Благовещенска сделал тату-портрет Бузовой

Мужчина из Благовещенска сделал тату на левой руке с изображением Ольги Бузовой. Парень уже давно стал поклонником ведущей "Дома-2", а сейчас решил таким

Двойник Гарри Поттера из Красноярска сделал тату с Волан-де-Мортом
Двойник Гарри Поттера из Красноярска сделал тату с Волан-де-Мортом

Социальные сети бурно обсуждают поступок двойника Гарри Поттера из Красноярска. Парень набил татуировку Волан-де-Морта на своем предплечье. 

33-летний экс-менеджер Ивангая сделал тату с его портретом
33-летний экс-менеджер Ивангая сделал тату с его портретом

Бывший менеджер Ивана Рудницкого, известного блогера по всему СНГ, набил себе татуировку с изображением Ивангая. Работа была выполнена в мультипликационном

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости