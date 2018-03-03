200-килограммовый житель Красноярска сделал себе тату с Бузовой

Житель Красноярска наколол тату с Бузовой, дабы иметь возможность похудеть. Татуаж он показал на своей странице в «ВКонтакте».

Никита Готский

Красноярец Григорий Чистяков не стесняется рассказывать о себе в соцсетях. Не так давно он обнародовал снимки татуировок, которые сделал на руке. Там 27-летний парень набил изображения местного блогера Дмитрия Шилова и известной ведущей Ольги Бузовой. По словам молодого человека, он сделал это ради возможности похудеть. В настоящее время красноярец весит почти 200 килограммов, он надеется, что знаменитости помогут ему в него сложной проблеме.Вчера он показал фотографии билетов на поезд. По словам парня, Шилов дал ему денег на поездку в Минусинск и процесс лечения, который затянется на десять дней. Там парень будет голодать по рекомендациям медиков. Сам Чистяков заявил, что отправляется на чистку организма. Известным Григорий стал, когда в минувшем году автостопом уехал в Москву на «Дом-2»,желая покорить сердце Бузовой.