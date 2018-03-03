"Неврастеник, будто не в себе": Фанаты Даны Борисовой встревожены отсутствием груди в кадре

Дана Борисова разместила в Instagram видеоролик, в котором он красуется перед зеркалом под песню Димы Билана. Телеведущая снимает себя на камеру мобильного телефона и одновременно прихорашивается. Но целью съемки было - узнать, подходит ли Дане выбранное ею платье.

Пользователи немедленно засыпали Борисову десятками советов по улучшению внешности. Конечно, немало поклонников высоко оценило внешний вид Даны, похвалив ее вкус, но еще больше было тех, кто жестко раскритиковал манеру звезды одеваться. Они назвали наряды Борисовой, к которым она особенно тяготеет в последнее время, старушечьими, а макияж просто отвратительным. Кстати, по поводу макияжа к единому мнению пришли многие пользователи - они заявили, что этот макияж Борисовой совершенно не идет, и сильно ее старит.Некоторые подписчики посоветовали Дане одежду персикового цвета, более спокойный макияж и качественный маникюр, и еще обязательно сменить прическу. Волосам ведущей, вообще, посвятили много комментариев - их сочли немытыми, а также пользователи были весьма раздражены нервной привычкой Даны бесконечно теребить волосы. Кое-кто вступился за Борисову, сказав, что все, кто наращивал волосы, постоянно их теребят, но остальные сошлись во мнении, что у наркоманов, даже бывших надолго укореняются странные привычки, например, постоянно чистить обувь или трогать свои волосы. К тому же, употребление наркотиков не могло не сказаться отрицательно и на состоянии кожи лица телеведущей - пользователи отметили, что никакой яркий макияж не скрывает изменений, которые произошли до того, как Дана вылечилась от зависимости.И даже твердое намерение Борисовой никогда больше не притрагиваться к спиртному и наркотикам вряд ли поможет ей вернуть былую красоту. Тем не менее, Дана продолжает придерживаться своей линии поведения, обходя стороной в магазинах полки с алкоголем и упорно стремясь вернуть себе утраченные права на собственную дочь. Кажется, расставание с Полиной дается ей тяжелее всего и отрицательное отношение дочери, которое, по большей, части, является результатом влияния отца, больно ранит телеведущую, но она старается стойко держаться. Хотя многие обстоятельства и отношение разных людей из окружения Борисовой могут в любой момент сбить ее с истинного пути.Совсем недавно была опубликована некая компрометирующая Борисову переписка с какими-то кавказцами, якобы предлагавшими Дане заплатить за эскорт-услуги. Дана отреагировала твердо и спокойно, заявив, что переписка фейковая, в ней употребили ее личные фото, а сама беседа велась неизвестными людьми от ее имени. Из этого должно следовать, что Борисова не имеет отношения к этому случаю.