Анастасия Лисова не считает себя строгим родителем

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Лисова недавно впервые познала радость материнства. Лисова назвала маленькую дочку Мирославой. Новоиспеченная мама признается, что она думала о том, каким родителем она будет для своего чада еще до появления дочери на свет.

Татьяна Преображенская

Настя Лисова предполагала, что она будет строгой мамой. Девушка сообщила, что помнит с детства строгость своей мамы и поэтому считала, что и сама станет строгим родителем в собственной семье. Однако быть строгой мамой у Анастасии совсем не получилось. Эта роль досталась папе Мирославы. Лисова отметила, что ей не хватает твердости и жесткости в отношении к дочери.Отец малышки – Михаил, очень счастлив и любит своих девочек: жену Настю и дочь Мирославу. А экс-участница «Дома-2» счастлива вдвойне: ведь у нее есть любящий супруг и маленькая доченька