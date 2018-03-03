Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о

Мнения

Билет на Галкина, Тимати и новый iPhone Х: Лена Миро рассказала о "перевыборах Путина"

Известный блогер выразила свою гражданскую позицию относительно предстоящих выборов.

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

От Редактора

Фрукт со вкусом свинины: Секрет борьбы с голодом в мире раскрыт

Во время православного поста особенно актуальны продукты, которые разрешены канонами, но по вкусу…

Сюжеты :

Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь Трон из «Игры престолов» нашли у Саакашвили в Киеве В Китае космонавтами смогут стать представители гражданских профессий Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей
| | Анастасия Лисова не считает себя строгим родителем

Анастасия Лисова не считает себя строгим родителем

Вчера, 21:26
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Лисова недавно впервые познала радость материнства. Лисова назвала маленькую дочку Мирославой. Новоиспеченная мама признается, что она думала о том, каким родителем она будет для своего чада еще до появления дочери на свет.

Анастасия Лисова не считает себя строгим родителем

 

Настя Лисова предполагала, что она будет строгой мамой. Девушка сообщила, что помнит с детства строгость своей мамы и поэтому считала, что и сама станет строгим родителем в собственной семье. Однако быть строгой мамой у Анастасии совсем не получилось. Эта роль досталась папе Мирославы. Лисова отметила, что ей не хватает твердости и жесткости в отношении к дочери.

Отец малышки – Михаил, очень счастлив и любит своих девочек: жену Настю и дочь Мирославу. А экс-участница «Дома-2» счастлива вдвойне: ведь у нее есть любящий супруг и маленькая доченька
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова назвала плюсы и минусы партнерских родов
Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова назвала плюсы и минусы партнерских родов

Анастасия Лисова, которая стала мамой в первый раз, выразила свое мнение касательно партнерских родов. Известно, что на родах присутствовал ее супруг. Лисова

Экс-участница
Экс-участница"Дом-2" Анастасия Лисова родила дочь

Анастасия Лисова, экс-участница "Дома-2", в прошлом году вышла замуж. Она долго не решалась рассказать о своей личной жизни общественности, но через некоторое

Анастасия Лисова из «Дома-2»родила первенца
Анастасия Лисова из «Дома-2»родила первенца

Участница популярной телестройки «Дом-2» Анастасия Лисова в первый раз стала мамой. О рождении дочери она сама рассказала в личном микроблоге в Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости