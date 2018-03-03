Пинк показала кадры из личной жизни в клипе «Whatever You Want»

2 марта состоялась долгожданная премьера клипа певицы Pink «Whatever You Want», в котором показаны кадры из личной жизни артистки.

Композиция попала в новый альбом певицы под названием «Beautiful Trauma», который стал седьмым в творчестве Пинк. Альбом вышел в начале октября и покорил главные мировые чарты. Премьера композиции состоялась в октябре. Авторы «Whatever You Want» - Макс Мартин и Shellback и, конечно же, сама Пинк.В видеоклип «Whatever You Want» попали архивные кадры из личной и творческой жизни исполнительницы за 2017 год: зрелищное выступление певицы на ежегодной церемонии MTV-2017, выступление с гимном США на «Супербоуле LI», о котором артистка мечтала с 1991 года. На видео можно увидеть мужа Пинк мотогонщика Кэри Харта. В кадры клипа попали и их детей - Джеймсон Мун и Уиллоу Сейдж.В первый день весны начался гастрольный тур певицы с новым альбомом «Beautiful Trauma». Концерты по Северной Америке будут длиться до июня 2018 года. Все лето Пинк будет выступать в Австралии и Новой Зеландии. О том, когда певица посетит Европу, пока информации нет.