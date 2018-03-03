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| | Нагиев и Бузова обменялись шутками в Instagram

Нагиев и Бузова обменялись шутками в Instagram

Вчера, 21:08
Популярный российский актер Дмитрий Нагиев и певица Ольга Бузова дружат уже давно. Известно, что год назад все называли их любовниками после провокационной переписки, которая появилась в Сети. Звезды пользуются этим и специально публикуют соответствующие посты.

Нагиев и Бузова обменялись шутками в Instagram

 

Так, на днях Дмитрий Нагиев написал на своей странице в Instagram о наступлении весны в шутливой форме. Артист отметил, что весна наступила и можно есть вербу, проктологи не страшны. Кроме того, актер пошутил, что можно спать без нижнего белья.

Нагиев и Бузова обменялись шутками в Instagram

 

Ольга Бузова решила прокомментировать высказывание Нагиева в весьма смелой, но такой же шуточной форме. Звезда написала, что она так спать пока не может, поскольку у нее на ДВ холодно. Публикация экс-ведущей «Дома-2» не впечатлила подписчиков Нагиева, поскольку слова светской львицы показались им пошлыми и вызывающими.
Татьяна Преображенская
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