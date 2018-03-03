Муж Марины Кравец не ревнует ее к коллегам в Comedy Club

Марне Кравец удается удачно совмещать работу и любовь в мужском коллективе Comedy Club. В популярном ток-шоу Марина уже восемь лет.

Никита Готский

Начала карьеру Кравец, играыя в КВН. Она являлась членом сборной МФЮА и команды «факультета журналистики». Весь данный период она сотрудничала с парнями, но эти условия не оказали помех ее возлюбленному Аркадию Водахову жениться на Марине в 2013 году.В Comedy Comedy Club Марина с 2010 года, к тому времени она уже была знакома с Тимуром Батрутдиновым и Дмитрием Сорокиным. В профиле девушки имеется немало снимков с мужчинами, но Аркадий не ревнует жену, ведь ему посчастливилось увести Марину у таких гигантов российской комедийной сцены. В семье Марины царит взаимопонимание и доверие, а брак она назвала удачным, так как у супругом общи интересы и взгляд на жизнь.