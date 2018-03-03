Полуголая "Одесская Барби" эротическими фото пытается отвлечь поклонников от эмоций

Лукьянова акцентировала внимание на том, что смена настроения приводит к тому, что человек быстрее стареет и чувствует себя только хуже. На своей странице «Одесская Барби» написала следующее: «Многим людям кажется странным, то что я постоянно твержу о том, что эмоции это плохо, даже позитивные. А ведь это чистая правда. Одно дело благостное состояние фоновое, и совсем другое - яркая эйфория и счастье».
Девушка усиленно занимается медитацией, поэтому всегда настаивает на правильном и сбалансированном питании, образе жизни и уходу за собой. Для медитации важны правильные мысли, и эмоции человека являются неотъемлемой составляющей. «Одесская Барби» получила популярность благодаря необычному образу жизни и внешней схожести с мультипликационным героем. Она удалила несколько рёбер, чтобы быть более стройной. Множество фанатов уже написали, что отвлекаться от мыслей при просмотре её снимков в откровенных образах порой просто невозможно.