Полуголая "Одесская Барби" эротическими фото пытается отвлечь поклонников от эмоций

«Одесская Барби» Валерия Лукьянова оголила своё тело и призвала поклонников не испытывать эмоции. Поклонники назвали это невозможным, если известная модель показывает полуобнажённое тело в белом нижнем белье.

Вещий Олег

Лукьянова акцентировала внимание на том, что смена настроения приводит к тому, что человек быстрее стареет и чувствует себя только хуже. На своей странице «Одесская Барби» написала следующее: «Девушка усиленно занимается медитацией, поэтому всегда настаивает на правильном и сбалансированном питании, образе жизни и уходу за собой. Для медитации важны правильные мысли, и эмоции человека являются неотъемлемой составляющей. «Одесская Барби» получила популярность благодаря необычному образу жизни и внешней схожести с мультипликационным героем. Она удалила несколько рёбер, чтобы быть более стройной. Множество фанатов уже написали, что отвлекаться от мыслей при просмотре её снимков в откровенных образах порой просто невозможно.