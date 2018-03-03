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| | Ольга Серябкина рассказала, в чем кроется женская сила

Ольга Серябкина рассказала, в чем кроется женская сила

Вчера, 20:24
Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram пост философского содержания, в котором поделилась своими размышлениями о то, в чем сила и предназначении женщины. Оказалось, что чем представительница прекрасного пола женственнее и гармоничнее, тем она сильнее, и тем достойнее мужчина, на чье плечо она опирается.

Ольга Серябкина рассказала, в чем кроется женская сила

 

При этом Ольга не хочет лишать права женщин на самореализацию в мужских профессиях. Более того, что под силу мужчинам, женщине, по ее мнению, тоже по плечу. Однако равенство не должно выходить за социальные рамки. Во всем остальном – кесарю кесарево, а Богу Богово. То есть дамы должны сохранять свою женскую сущность и помогать мужчинам, направлять их, наставлять. Представители сильного пола также должны соответствовать своему предназначению и защищать подруг жизни, заботиться о них.

Ольга призналась, что ее вдохновила на эти размышления супруга знаменитого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова – Елена. Мнение этой женщины весьма уважали в литературных кругах и вряд ли бы без ее мудрого влияния писатель достиг бы таких высот и глубин творческой мысли. Супруги, по разумению Ольги, должны быть не просто партнерами и любовниками. Они должны быть единомышленниками. Свои рассуждения девушка сопроводила фотографией, в которой как нельзя лучше демонстрировалась именно ее женственность. Всего за минуту пост Серябкиной лайкнули без малого 50 тысяч пользователей. При этом большинство восхищенных комментариев относились не к мудрым высказываниям певицы, а к ее обворожительному изображению. Один из пользователей так и заявил: «Поменьше слов, Вы и так красивая».
Дарья Светозарова
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