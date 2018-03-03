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| | Агата Муцениеце показала снимок с 2-летней дочерью

Агата Муцениеце показала снимок с 2-летней дочерью

Вчера, 20:33
Российская актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографию с маленькой дочерью Мией. Сегодня малышке исполнилось два года.
 

Агата Муцениеце показала снимок с 2-летней дочерью

 

О своей радости Муцениеце рассказала подписчикам в соцсетях. Рождение дочери она сопоставила с чудом, которое способен сделать любой человек зародит жизнь. Агата сообщает, что прежде боялась не справиться с воспитанием двух детей, но все образовалось совсем иначе, стало только лучше, дом, по ее словам, стал больше, а семья веселее. Актриса сильно рада появлению на свет родной дочери, отметив, что только мамы могут познать истинную силу любви.

Два дня назад актриса отмечала свой День рождения. Вместе с супругом и друзьями она отправилась в караоке-бар, где пели песни до самого утра. Приятный вечер Муцениеце назвала «коллективным позором в караоке».

Никита Готский
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