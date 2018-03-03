Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь

Артистка поделилась с поклонниками и завистниками серией снимков, сделанных во время её посещения Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря. На фотографиях Волочкова была улыбчивой и радостно позировала для камеры. Кстати, надеть в святое место она решила светлые джинсы, за что получила множество негативных комментариев от подписчиков.
Отдельную порцию внимания получил и ухажёр Анастасии – Михаил. На всех фотографиях он не попытался улыбнуться. Поклонники заметили, что как бы балерина не старалась показать их любовь или прижаться к нему, Михаил даже не хотел касаться Волочковой. На фото он изображён, держа руки в карманах. Напомним, что в Сети давно популярно два мнения: Михаил либо мошенник, либо Волочкова его использует в своих интересах.