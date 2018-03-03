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| | "Иждивенка": Беременная Рапунцель дает деньги на еду сестре

"Иждивенка": Беременная Рапунцель дает деньги на еду сестре

Вчера, 19:27
На странице фанатов «Дома-2» в Instagram появился пост Ольги Рапунцель, которая рассказала о своей сестре. Беременная участница проекта сообщила, что ее 21-летняя родственница на самом деле иждивенка. «Алена Рапунцель до сих пор не может обеспечивать себя сама. Несмотря на то, что длинноволосые участницы телестройки помирились, между ними до конца еще не угасли обиды», - подписали фанаты снимок Ольги и Алены в сети. Поклонники уверены, что все дело в незаконченности истории ссоры между участницами «Дома-2».

"Иждивенка": Беременная Рапунцель дает деньги на еду сестре

 

«До проекта Алена жила с мамой, а я жила в отдельной квартире. Я за Алену платила в кафе, она иногда жила и у меня. Одежду всю, даже сейчас, Алена носит мою, донашивает платья. Я всегда ей помогала. В Таиланд мы сколько раз летали, я все оплачивала, в том числе и Алене путевку. И косметику, и поесть, и на такси, и потом я на машине была — забери меня, туда свози… Я всегда тянулась к ней, всегда помогала. Никогда не было такого, что «сама делай, не хочу, не буду помогать». А вот у нее другой характер», - цитирует группа в сети госпожу Рапунцель. В сети сообщается, что Рапунцель-старшей обидно за столь неблагодарную реакцию сестры на ее доброту. Поклонники поддержали беременную участницу телестройки, добавив, что подобное поведение сестры не более чем возрастная проблема. «Это твоя сестра! Упрекать ее и восхвалять себя это подло с твоей стороны! Она хоть и живет с мамой, но не опустилась до легкого заработка как ты! И она намного рассудительнее тебя», - ответили критики Рапунцель-старшей.

Вместе с тем и сама Ольга Рапунцель не против привлечь к себе внимание аудитории. Невзирая на то, что она беременна, обнажится для звезды телестройки не составило большого труда. «У нас все красиво, в нашей душе цветёт весна и бабочки в моем животе. Это к тебе. Вы часто спрашиваете меня, боюсь ли я рожать? Нет, я не боюсь, как можно бояться рожать, когда ты ждёшь так долго встречи со своей крохой», - обратилась к своей аудитории Рапунцель. Подобный поступок вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие осудили девушку за неподобающий вид «женщины в положении», другие напротив отметили шикарную внешность кумира. В сети и вовсе начали активно обсуждать вопрос относительно того, что Рапунцель заплатят за рождение ребенка 1 миллион рублей. Такая информация оказалась поводом для осуждения будущей матери.
Дыль Лилия
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