"Иждивенка": Беременная Рапунцель дает деньги на еду сестре

«До проекта Алена жила с мамой, а я жила в отдельной квартире. Я за Алену платила в кафе, она иногда жила и у меня. Одежду всю, даже сейчас, Алена носит мою, донашивает платья. Я всегда ей помогала. В Таиланд мы сколько раз летали, я все оплачивала, в том числе и Алене путевку. И косметику, и поесть, и на такси, и потом я на машине была — забери меня, туда свози… Я всегда тянулась к ней, всегда помогала. Никогда не было такого, что «сама делай, не хочу, не буду помогать». А вот у нее другой характер», - цитирует группа в сети госпожу Рапунцель. В сети сообщается, что Рапунцель-старшей обидно за столь неблагодарную реакцию сестры на ее доброту. Поклонники поддержали беременную участницу телестройки, добавив, что подобное поведение сестры не более чем возрастная проблема. «Это твоя сестра! Упрекать ее и восхвалять себя это подло с твоей стороны! Она хоть и живет с мамой, но не опустилась до легкого заработка как ты! И она намного рассудительнее тебя», - ответили критики Рапунцель-старшей.
Вместе с тем и сама Ольга Рапунцель не против привлечь к себе внимание аудитории. Невзирая на то, что она беременна, обнажится для звезды телестройки не составило большого труда. «У нас все красиво, в нашей душе цветёт весна и бабочки в моем животе. Это к тебе. Вы часто спрашиваете меня, боюсь ли я рожать? Нет, я не боюсь, как можно бояться рожать, когда ты ждёшь так долго встречи со своей крохой», - обратилась к своей аудитории Рапунцель. Подобный поступок вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие осудили девушку за неподобающий вид «женщины в положении», другие напротив отметили шикарную внешность кумира. В сети и вовсе начали активно обсуждать вопрос относительно того, что Рапунцель заплатят за рождение ребенка 1 миллион рублей. Такая информация оказалась поводом для осуждения будущей матери.