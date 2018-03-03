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| | Вячеслав Зайцев не сдержал слез, вспоминая о сыне

Вячеслав Зайцев не сдержал слез, вспоминая о сыне

Вчера, 19:04
Накануне знаменитый модельер Вячеслав Зайцев отметил 80-летний юбилей. Известному далеко за пределами СНГ кутюрье посвятили документальный фильм, повествующий о его жизненном, а главное – творческом пути. В ходе передачи дизайнер рассказал, как тяжело ему дался развод с женой Мариной, но при упоминании о сыне Егоре он уже не смог сдержать слез.

Вячеслав Зайцев не сдержал слез, вспоминая о сыне

 

Фильм получил название «Слава и одиночество». Создатели мастерски обыграли омоним слава, как социальное явление и Слава – как производное от имени Вячеслав. Однако с какой стороны ни посмотри, талантливый юбиляр слишком долго жил в одиночестве, а ведь он всегда мечтал иметь большую семью, близких, которые помогли бы ему встретить старость. Однако здесь дизайнер экзистенциально вздыхает и говорит, что одиночество – его плата за талант. Поэтому и менять в своей жизни он ничего не хочет и не планирует.

Зайцев всегда был застенчивым. Женат был лишь раз на своей сокурснице Марине – молодые люди учились тогда в Московском текстильном институте. Вячеслав был робок до безобразия при общении с женщинами, поэтому и первый шаг, и предложение руки и сердца пришлось делать Марине. Однако счастье не продлилось долго. Теща модельера пеняла на несостоятельность Славы, настраивала жену против него, а потом пришлось развестись. Единственному сыну Егору исполнилось девять лет. Отчим попался жестокий – он издевался над ребенком, «учил уму-разуму». Иногда сын не выдерживал и звонил отцу на работу, просил поговорить, и они говорили. Это воспоминание далось дизайнеру непросто – говоря об этих моментах, он плакал. Все-таки сейчас у него прекрасные отношения с бывшей женой и сыном, у которого уже своя взрослая дочь. Маруся тоже связана с модой, как и Егор.
Дарья Светозарова
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