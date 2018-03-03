Рита Дакота рассказала о своей плохой черте характера

Певица Рита Дакота стала кумиром для миллионов людей. Девушка является объектом для подражания не только в музыкальной сфере, но и в обыденной жизни. Певица примерная жена и образцовая мама, но не бывает идеальных людей, поэтому Рита призналась, что в её характере имеется множество проблем, а самая главная – боязнь выйти из зоны комфорта.

Артистка поведала обществу, что на протяжении 10 лет она "запрограммировала" себя не бояться перемен. Певица даже набила татуировку, которая мотивирует не бояться новых обстоятельств. Увы, но надпись не работает, даже когда наталкивает себя на мысли: "перемены к лучшему". Рита Дакота призналась, что крайне боится выходить из зоны комфорта. Навязчивые мысли влияют на самочувствие и настроение певицы.Девушка отмечает, что во время беременности часто переживала по поводу вопроса: "хорошая я мать или нет?". Из-за таких философских мыслей певица чуть не дошла до нервного срыва.Сейчас у Риты образовалась новая проблема: как найти для своей дочурки идеальную няню и как сохранить безопасность своей малышки, когда та научится ходить. Певица понимает, что ещё уйма времени, чтобы решить эти проблемы, но мысли в голове не дают покоя артистке. Дакота считает эту черту самой проблемной в её жизни.