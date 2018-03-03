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| | Утяшева устроила часовую фотосессию с фанатами после своего шоу в Воронеже

Утяшева устроила часовую фотосессию с фанатами после своего шоу в Воронеже

Сегодня, 18:03
Супруга известного шоумена Павла Воли целый час фотографировалась и общалась с поклонниками в Воронеже. В городе она выступала с гастролями.

Утяшева устроила часовую фотосессию с фанатами после своего шоу в Воронеже

 

Несколько лет Утяшева ведет шоу «Танцы» и поддерживает участников. Теперь она сама приняла решение попробовать себя в танцевальном мероприятии. Ранее она вынесла на суд зрителей очередной свой проект - танцевальный спектакль Bolero. В компании знаменитости выступают и некоторые другие участники «Танцев», а 1 марта Ляйсан показала свое шоу в концертном зале Воронежа.

Поклонники Утяшевой увидели микс современных стилей танца, видео, цифровой графики, света и художественной гимнастики. Ляйсан порадовала зрителей хорошей физической формой: ее тело как пластилин и гнется во все стороны. В перерыве Ляйсан устроила фотосессию с фанатами. Она поблагодарила людей за прием, а один из зрителей подарил ей блюдо собственного дизайна.
Никита Готский
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