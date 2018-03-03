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| | Ольга Бузова перед концертом во Владивостоке повредила ногу

Ольга Бузова перед концертом во Владивостоке повредила ногу

Сегодня, 17:53
Ольга Бузова 3 марта выступала с концертом во Владивостоке. На своей странице в Instagram она показала, что перед концертом повредила ногу. В таком состоянии певица вышла на сцену, чем и удивила фанатов.

Ольга Бузова перед концертом во Владивостоке повредила ногу

 

Она продемонстрировала в разделе «истории» на своей странице в Instagram, с каким трудом ей удалось осилить себя и петь на сцене во Владивостоке. В одном из коротких видео Бузова показала, как врачи накладывают на ногу эластичный бинт, а певица в это время терпит боль и рассказывает о растяжении. Поддержать Бузову пришли сотни людей.

Ольга Бузова перед концертом во Владивостоке повредила ногу

 

Поклонники задарили её подарками, среди которых были мягкие игрушки и даже жареная рыба. Подписчики стали восхищаться мужеством певицы, ведь ей удалось вытерпеть боль и не показывать эти чувства на сцене. Концерт в целом прошёл под аплодисменты и овации зрителей. В основном в зале были девушки, а мужская половина пришла просто поддержать любимых.
Вещий Олег
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