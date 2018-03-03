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| | Валерия начала «не-бешеную сушку» в преддверии сезона отпусков

Валерия начала «не-бешеную сушку» в преддверии сезона отпусков

Сегодня, 17:42
Певица Валерия всегда удивляла и поклонников, и завистников своей неувядающей красотой и молодостью. Почитателям ее таланта и внешности невдомек, как многодетная мать, которая скоро отметит полувековой юбилей, соперничает красотой с юными моделями и даже дает им фору. Ответ на этот вопрос артистка опубликовала в Instagram.

Валерия начала «не-бешеную сушку» в преддверии сезона отпусков

 

Подтянутость и молодость Валерии оказалась секретом Полишинеля – певица сбалансировано питается и активно занимается спортом. Теперь пришел черед не бешеной, но все-таки сушки. На снимке Валерия в спортивном азарте поднимает гантели, которые, по сравнению с ее хрупкой фигурой, кажутся огромными, и напрягает живот, с проступающими на нем кубиками пресса. Белый топ, собранные в хвост волосы только придают ее внешности женственности, несмотря на напряженные мышцы и боевую стойку.

Валерия начала «не-бешеную сушку» в преддверии сезона отпусков

 

Всего за минуту Валерию с гантелями лайкнули более двух тысяч юзеров. Певицу осыпали комплиментами и попросили не увлекаться так сушкой и прочими нагрузками, ведь и без них артистка выглядит восхитительно, а совершенству тоже есть предел. Невзирая на то, что большинство комментаторов назвали супругу Иосифа Пригожина «чудо-женщиной», некоторым она показалась тощей и страшной. «Вобла пересушенная», - высказался один из подписчиков. А другой подтвердил, что тощие женщины после сорока выглядят жалко и неестественно.
Дарья Светозарова
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