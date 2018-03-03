"Старость есть старость": Почему Пугачева начала сутулиться?

Внешность Аллы Борисовны не оставляет в покое многочисленную аудиторию в социальной сети и армию поклонников возле сцены. Многие удивляются ее внешнему виду и даже успели обвинить певицу в использовании весьма сложной и опасной процедуры уменьшения желудка. Именно так один из специалистов объяснил столь быстрое избавление от лишнего веса артистки. И хотя Кристина Орбакайте заверила поклонников Примадонны в том, что похудение звездной родственницы не является результатом хирургических вмешательств, многие до сих пор не верят словам представителей звездной четы.

Дыль Лилия

Так, в сети начали обсуждать очередной выход в свет госпожи Пугачевой в рамках съемок на Первом канале. «Смотрите прямо сейчас на Первом шоу к юбилею Вячеслава Зайцева», - подписали снимок поклонники Примадонны на одной из страниц в Instagram, посвященных ее творчеству. На фото Примадонна предстала в весьма неприглядном виде. Яркая внешность и уместно подобранный образ диссонировал со старческой сутулостью, что не могли не отметить даже верные поклонники творчества Примадонны. «Старость есть старость», - прокомментировали фото подписчики группы в сети. Многие задались вопросом, что же происходит с, казалось бы, цветущей «молодой мамой» Аллой Борисовной.К слову, ранее одна из фанаток артистки выразила свое мнение относительно внешности Примадонны после личной встречи с ней. Так, фанатка отметила, что была разочарована увиденным. Хриплость голоса, дряблая кожа и старческая сутулость совсем не красили моложавую на экране Пугачеву. Что касается снимков певицы, то фанатка отметила, что, скорее всего, столь привлекательный внешний вид Аллы Борисовны – не более, чем классические приемы ретуши. Вместе с тем сам образ артистки неоднократно подвергался критике со стороны ее подписчиков в Instagram. Однако самой Алле Борисовне нашлось, что ответить своей аудитории. «Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», - написала Пугачева, представ на снимке без макияжа. И в этом поклонники поддержали Примадонну, отметив великолепный внешний вид артистки: «Вы чудо женщина. Оставайтесь такой же неповторимой и уникальной!!!».