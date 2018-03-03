Модель PlayBoy голой в бассейне получила "райское наслаждение"

Известная модель Мария Лиман на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала эротическое фото. На нём ростовская знаменитость демонстрирует «райское наслаждение».

Вещий Олег

Лиман нежится в бассейне полностью обнажённой. Из хештегов видно, что речь идёт о конкурсе красоты «Мисс Максим 2018», который устраивается ежегодно. Ростовская модель неоднократно принимала в нём участие и публиковала свои фото на страницах журнала PlayBoy. Поклонники акцентировали внимание на том, что их очень возбудило фото голой Лиман в бассейне.Сама же модель подписала снимок фразой «райское наслаждение», показывая, насколько ей хорошо быть голой в воде. Подписчики попросили предоставить ещё несколько откровенных фото, которые модель отправляет на конкурс красоты от мужского журнала «Максим».