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| | Модель PlayBoy голой в бассейне получила "райское наслаждение"

Модель PlayBoy голой в бассейне получила "райское наслаждение"

Сегодня, 16:56
Известная модель Мария Лиман на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала эротическое фото. На нём ростовская знаменитость демонстрирует «райское наслаждение».

Модель PlayBoy голой в бассейне получила "райское наслаждение"

 

Лиман нежится в бассейне полностью обнажённой. Из хештегов видно, что речь идёт о конкурсе красоты «Мисс Максим 2018», который устраивается ежегодно. Ростовская модель неоднократно принимала в нём участие и публиковала свои фото на страницах журнала PlayBoy. Поклонники акцентировали внимание на том, что их очень возбудило фото голой Лиман в бассейне.

Сама же модель подписала снимок фразой «райское наслаждение», показывая, насколько ей хорошо быть голой в воде. Подписчики попросили предоставить ещё несколько откровенных фото, которые модель отправляет на конкурс красоты от мужского журнала «Максим».
Вещий Олег
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