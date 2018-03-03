Анюта Рай снялась обнаженной для рекламы виллы

Известная российская модель Анюта Рай снялась обнаженной. Сделала она это в рекламных целях.

Фотография голой девушки, прикрытой одним лишь журналом, явно привлечет внимание к себе и окружению, в котором она снялась. Снимок был сделан для рекламы виллы, на которой проживает модель во время своего отдыха на Бали. Такие условия позволяют поддерживать аренду места проживания.Сама же Анюта в публикации начала рассуждать о тех моментах, когда она решится купить себе дом. В мечтах модель видит свое собственное жилище большим, но уютным, как минимум с четырьмя спальнями. Также необходим бассейн, обязательно глубокий, спортзал, а выход из двух спален должен вести сразу в рисовые поля, которые Анюта Рай хотела бы созерцать. Если такой вариант отдыха ее утомит, то она была бы не прочь отдохнуть за просмотром фильма или сыграть на бильярде в специально отведенных для этого комнатах.Однако подписчики российской модели в Instagram поспешили напомнить, что на родине сейчас не столь тепло и живописно, а скорее холодно.