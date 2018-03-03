Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | Гагарина презентовала стильный весенний образ, но не для весны 2018 года

Гагарина презентовала стильный весенний образ, но не для весны 2018 года

Сегодня, 16:25
Известная российская певица Полина Гагарина презентовала весенний стильный образ. Поклонники назвали его неподходящим для морозного марта в России.

Гагарина презентовала стильный весенний образ, но не для весны 2018 года

 

На своей странице Гагарина опубликовала снимок в белом наряде. Стильный пиджак, модные брюки и однотонные сумочка и туфли подчёркивали весенний образ певицы. Она уточнила, что осознает неактуальность данного наряда в марте на территории России. Дело в том, что начало весны выдалось морозным в большей части регионов РФ.

«Ну разве это подходит для марта? Надо шапку-ушанку и тёплую курточку», - написала одна из подписчиц. Такого же мнения придерживались многие комментаторы. В основном подписчики пришли к выводу, что Гагарина опубликовала стильный наряд просто ради рекламы, не считая его актуальным.
Вещий Олег
Новости по теме
Полина Гагарина заинтриговала поклонников своей прической
Полина Гагарина заинтриговала поклонников своей прической

Участница «Евровидение-2015» Полина Гагарина решила своим поклонникам в сети Instagram дать повод для раздумья: певица обновила фотографию, где видно новую

Полина Гагарина предстала в образе Снегурочки
Полина Гагарина предстала в образе Снегурочки

Популярная российская певица Полина Гагарина примерила образ Снегурочки. Она стала интересоваться у подписчиков, идёт ли ей такой наряд, на что получил

Полина Гагарина поразила поклонников, побрившись налысо для обложки глянца
Полина Гагарина поразила поклонников, побрившись налысо для обложки глянца

21 ноября известная 30-летняя певица Полина Гагарина изумила фанатов снимком для обложки глянца. На фото артистку можно увидеть абсолютно лысой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости