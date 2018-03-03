Гагарина презентовала стильный весенний образ, но не для весны 2018 года

На своей странице Гагарина опубликовала снимок в белом наряде. Стильный пиджак, модные брюки и однотонные сумочка и туфли подчёркивали весенний образ певицы. Она уточнила, что осознает неактуальность данного наряда в марте на территории России. Дело в том, что начало весны выдалось морозным в большей части регионов РФ.
«Ну разве это подходит для марта? Надо шапку-ушанку и тёплую курточку», - написала одна из подписчиц. Такого же мнения придерживались многие комментаторы. В основном подписчики пришли к выводу, что Гагарина опубликовала стильный наряд просто ради рекламы, не считая его актуальным.