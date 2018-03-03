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| | Катя Жужа похвасталась идеальной стрижкой

Катя Жужа похвасталась идеальной стрижкой

Сегодня, 16:51
Катя Жужа похвасталась фанатам идеальной женской стрижкой. На своем аккаунте в Instagram экс-участница проекта «Дом-2» продемонстрировала прическу, которая идеально подойдет девушкам мечтающим сегодня о длинных, русалочьих волосах, а завтра стремятся покорить ухажеров стильным каре.

Катя Жужа похвасталась идеальной стрижкой

 

В ее микроблоге разместилось фото светловолосой девушки. Но если с цветом все понятно, то длина волос ставит в тупик. На первый взгляд дама на фото сошла со страниц французского глянца, о чем говорит ее каре, однако нижний слой волосяного покрова спускается ниже плеч. Оба фрагмента прически можно легко замаскировать и выйти в свет или длинноволосой принцессой, или эмансипированной стильной красоткой.

Фанатам Кати идея показалась оригинальной, но слишком эпатажной. Впрочем, они согласились с тем, что женщины – существа непостоянные и вечно жаждущие перемен. А посему только такая прическа и сможет примирить их с унылой реальностью. Всего публикацию лайкнули несколько сотен фолловеров. Более двадцати человек оставили комментарии, преимущественно доброжелательные. Всего спустя несколько минут пост был удален.
Дарья Светозарова
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