Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Россиян ждут длинные выходные Россияне назвали занятия, которые круче, чем секс Инфантино: ФИФА 16 марта примет решение по использованию VAR на ЧМ-2018 ФАС может лишить фармакомпанию лицензии за высокие цены на лекарства Химики получили сжимаемую углеродную трубку из древесины Сноубордистка Алёна Заварзина поделилась своими неудачами на Олимпиаде-2018 Путин поведал, под каким знаком пройдёт ближайшее десятилетие «Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму Ученые: Мурчание котов залечивает раны у людей В Индонезии родился "теленок-кот" Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп НЛО превратили спутник Земли в базу пришельцев
| | "Тыжемать": Волочкова готовит "подвешенную" дочку ко взрослой жизни

"Тыжемать": Волочкова готовит "подвешенную" дочку ко взрослой жизни

Сегодня, 16:26
Анастасия Волочкова - известная любительница эпатировать общественность. Причем вызвав очередной скандал, Анастасия, как правило, с видом «оскорбленной невинности» бросается отстаивать собственную честь, предъявляя всем и каждому, что она, как никто, заслужила всего самого лучшего за свой каторжный труд у балетного станка.

"Тыжемать": Волочкова готовит "подвешенную" дочку ко взрослой жизни

 

На этот раз она опубликовала в Instagram снимок в своем излюбленном стиле - балерина сидит на шпагате в зале для тренировок, а над нею на ремнях для растяжки висит ее дочь Ариадна. Девочка вставила ноги в петли на концах ремней, чтобы сделать шпагат в воздухе. Но до профессиональной растяжки ее матери Арише еще, конечно, далеко, поэтому шпагат вышел несколько корявым.

Пользователи немедленно начали обсуждение свежей публикации, и, как обычно, завязалась перепалка между фанатами и хейтерами. «Знающие» люди даже рассказали историю происхождения дома Волочковой, отвечая на завистливые комментарии тех, кто счел жилище балерины чрезвычайно шикарным. По их словам, дом достался Анастасии в результате многочисленных судов с прорабами и архитекторами, в него была вложена лишь часть денег самой балерины, а основную массу составили средства от продажи питерской квартиры и вложения ее бывшего мужа Игоря Вдовина.

Многие отметили, что на снимке не хватает нового мужчины Волочковой - Михаила Лагина, хотя особо внимательные предположили, что именно он, искусно спрятавшись, чтобы не попасть в зеркальное отражение на фото, фотографировал мать и дочь. Комментаторы шутили, что Михаила следовало бы «посадить на шпагат третьим ярусом». Также замечено было странное искажение фотографии, из-за которого стена, окно и даже батарея выглядят погнутыми.

Некоторые подписчики искренне интересовались, где же можно увидеть выступление знаменитой балерины, на что получали ответ, что за последние годы уже сами москвичи не помнят, когда наблюдали такое. Фанаты, тем не менее, продолжали восхвалять трудолюбие Анастасии и ее желание приучить дочь к такому сложному балетному искусству. Недоброжелатели ехидно «одобрили» такие тренировки, заявив, что надо же будет кому-то продолжать «сложный путь Волочковой» и в будущем выкладывать фото шпагатов, сделанных везде и всюду.

К слову, стремясь не отстать от других знаменитостей, Волочкова выложила видеоролик с рассказом о содержимом собственного холодильника. Прима похвасталась, что в нем лежат лишь абсолютно полезные продукты - все они зеленые и очень вкусные. Помимо листьев салата, стручкового перца, брокколи, тыквы, на полках холодильника Анастасии в идеальном порядке разложены пекинская капуста и другие овощи, а также травы. Помимо восхвалений на тему правильного питания и силы воли балерины, пользователи также высказали предположение, что у нее есть и другой холодильник, с «нормальными продуктами». Ведь даже если сама Анастасия такая сторонница «зеленой диеты» - это еще не говорит о том, что все ее домочадцы едят тоже самое.
Новости по теме
Шпагат Анастасии Волочковой распугал посетителей в тренажерном зале
Шпагат Анастасии Волочковой распугал посетителей в тренажерном зале

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала своих поклонников в социальной сети. Волочкова снова напугала людей своим

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала знаменитый шпагат
Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала знаменитый шпагат

Анастасия Волочкова в очередной раз доказала своим поклонникам, что находится в хорошей физической форме. Балерина опубликовала в соцсети фотографию, где

Анастасия Волочкова похвасталась очередной растяжкой в Instagram
Анастасия Волочкова похвасталась очередной растяжкой в Instagram

В микроблоге Instagram известная балерина Анастасия Волочкова недавно опубликовала фотографию новой растяжки, которую она сделала на Мальдивах. Знаменитость

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости