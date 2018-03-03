"Тыжемать": Волочкова готовит "подвешенную" дочку ко взрослой жизни

Анастасия Волочкова - известная любительница эпатировать общественность. Причем вызвав очередной скандал, Анастасия, как правило, с видом «оскорбленной невинности» бросается отстаивать собственную честь, предъявляя всем и каждому, что она, как никто, заслужила всего самого лучшего за свой каторжный труд у балетного станка.

На этот раз она опубликовала в Instagram снимок в своем излюбленном стиле - балерина сидит на шпагате в зале для тренировок, а над нею на ремнях для растяжки висит ее дочь Ариадна. Девочка вставила ноги в петли на концах ремней, чтобы сделать шпагат в воздухе. Но до профессиональной растяжки ее матери Арише еще, конечно, далеко, поэтому шпагат вышел несколько корявым.Пользователи немедленно начали обсуждение свежей публикации, и, как обычно, завязалась перепалка между фанатами и хейтерами. «Знающие» люди даже рассказали историю происхождения дома Волочковой, отвечая на завистливые комментарии тех, кто счел жилище балерины чрезвычайно шикарным. По их словам, дом достался Анастасии в результате многочисленных судов с прорабами и архитекторами, в него была вложена лишь часть денег самой балерины, а основную массу составили средства от продажи питерской квартиры и вложения ее бывшего мужа Игоря Вдовина.Многие отметили, что на снимке не хватает нового мужчины Волочковой - Михаила Лагина, хотя особо внимательные предположили, что именно он, искусно спрятавшись, чтобы не попасть в зеркальное отражение на фото, фотографировал мать и дочь. Комментаторы шутили, что Михаила следовало бы «посадить на шпагат третьим ярусом». Также замечено было странное искажение фотографии, из-за которого стена, окно и даже батарея выглядят погнутыми.Некоторые подписчики искренне интересовались, где же можно увидеть выступление знаменитой балерины, на что получали ответ, что за последние годы уже сами москвичи не помнят, когда наблюдали такое. Фанаты, тем не менее, продолжали восхвалять трудолюбие Анастасии и ее желание приучить дочь к такому сложному балетному искусству. Недоброжелатели ехидно «одобрили» такие тренировки, заявив, что надо же будет кому-то продолжать «сложный путь Волочковой» и в будущем выкладывать фото шпагатов, сделанных везде и всюду.К слову, стремясь не отстать от других знаменитостей, Волочкова выложила видеоролик с рассказом о содержимом собственного холодильника. Прима похвасталась, что в нем лежат лишь абсолютно полезные продукты - все они зеленые и очень вкусные. Помимо листьев салата, стручкового перца, брокколи, тыквы, на полках холодильника Анастасии в идеальном порядке разложены пекинская капуста и другие овощи, а также травы. Помимо восхвалений на тему правильного питания и силы воли балерины, пользователи также высказали предположение, что у нее есть и другой холодильник, с «нормальными продуктами». Ведь даже если сама Анастасия такая сторонница «зеленой диеты» - это еще не говорит о том, что все ее домочадцы едят тоже самое.