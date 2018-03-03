Вкусы Ольги Бузовой и Оксаны Самойловой на одежду вновь совпали

Популярную ведущую и певицу Ольгу Бузову снова заметили в наряде практическим идентичном тому платью, в которое нарядилась супруга известного российского рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова. Это событие не могло пройти бесследно, а посему вызвало жаркие споры: кто из знаменитостей выглядит в золотистом ансамбле лучше.

Стоит уточнить, что модель платья представляет из себя нечто имеющее разрез в зоне декольте и симметричный крой внизу. Сзади за облаченной в наряд дамой тянется шлейф, как у знатных особ женского пола, живших в средние века. Однако вопросом номер один стало: «Кто у кого сплагиатил удачный лук?». Большинство сошлись на том, что первой представить в таком образе додумалась Ольга Бузова, а жена Джигана пошла по ее стопам. Отметим, что их догадка оказалась верна – ведущая «Дома-2» примерила этот наряд раньше Оксаны.

Дарья Светозарова

Фолловеры пришли к выводу, что скопировать певицу Самойлова решила намеренно, чтобы ее начали сравнивать с Бузовой. Если дело обстоит так, все вышло в точности как задумала возлюбленная рэпера. Мнения по поводу того, кому платье больше к лицу разделились. Одни считали, что первопроходцу Бузовой этот ансамбль подходит больше, а другие упорствовали, что Оксана в нем лучше смотрится, поскольку у нее большая грудь. В итоге фанаты примирились на том, что девушки делают покупки в одном магазине, ведь раньше их уже видели в одинаковых купальниках. «Что за страсть друг другу подражать, ведь к их услугам столько дизайнеров?», - недоумевали пользователи в комментариях.