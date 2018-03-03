«Это что такое?»: Киркоров в обнимку с Путиным и позор под фонограмму

Филипп Киркоров выступил на концерте-митинге в поддержку Владимира Путина, где опозорился во время исполнения песни.

Киркоров заблаговременно оповестил поклонников о том, что примет участие в концерте. А когда событие произошло, порадовал их милым фото с действующим президентом. Снимок, на котором Филипп Бедросович и Владимир Владимирович позируют в обнимку, появился на странице артиста. Он подкрепил его ещё несколькими фотографиями и видео с выступления.И если фото с Путиным обрадовало многих поклонников, то исполнения хита «Просто подари» шокировало и расстроило почти всех. Известно, что на подобных мероприятиях исполнять песни вживую не принято, поэтому и Киркоров спел под фонограмму. Однако фанаты отметили, что певец будто не понимал, где он находится, и даже неправильно открывал рот. «Филипп, с вами всё хорошо на сцене было?» - интересуется поклонник. Подписчики заключили, что этот эпизод в карьере Киркорова стал одним из позорных и он даже не соизволил повторить текст песни. Но эти замечания утонули в сотнях политический дискуссий в Сети.