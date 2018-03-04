На вручение премии «Мама года» Диана Арбенина пришла с дочерью

Российскую рок-певицу Диану Арбенину признали лучшей матерью года. Вместе с дочерью она пришла на вручение премии Mama Awards 2018.

Никита Готский

Впервые за продолжительное время поэтесса, рок-исполнительница и фронтмен группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина вышла в свет с дочерью Мартой. В компании девочки она пришла на церемонию награждения Mama Awards 2018. На сцене звезда появилась вместе с Мартой. По словам Арбениной, данная премия в очередной раз убедила ее, что дети это бессмертие людей, а любовь к ним увеличивается изо дня в день. Диана утверждает, что дочь так любяще сжимала ее ладонь во время мероприятия, что ей в первый раз стало легко в «нашем взрослом мире».У Арбениной двое детей, сын Артем и дочь Марта. Они родились в 2010 году, но о появлении на свет потомков звезда не распространяется.