Владимир Винокур снимется в передаче «Секрет на миллион»

Уже сегодня прославленный юморист Владимир Винокур примет участие в съёмках очередного эпизода телевизионного шоу под названием «Секрет на миллион», где он расскажет о нелегкой судьбе артиста и раскроет некоторые интересные факты о его жизни.

Александр Вест

В скором времени Владимир Винокур будет праздновать 70-летний юбилей. Заметим, что 50 лет из 70 Винокур активно занимается творческой деятельностью, выступая на сцене. Сегодня в студии НТВ состоятся съёмки очередного выпуска шоу «Секрет на миллион», в котором Винокур расскажет о том, почему ему не удалось стать образцовым отцом для своей любимой дочери, а также поведает публике о том, как он справляется с ролью дедушки.Помимо перипетий из личной жизни юмориста, Владимир также раскроет секреты своей удачи, которая помогла ему выбраться живым из артобстрела в Афганистане. Зрители передачи услышат истории о кораблекрушении, а также аварийной ситуации, случившейся на самолёте, где пребывал и сам Владимир Винокур.