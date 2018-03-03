Дарья Пынзарь уедет в Россию, а детей оставит ещё на неделю в Турции

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А не завел ли ваш супруг любовницу?
От Редактора
Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.
Сейчас Дарья Пынзарь, знаменитая по скандальному проекту «Дом-2», отдыхает в Алании и не забывает делиться фотографиями с поклонниками. Недавно на своей
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь в своем микроблоге похвасталась подписчикам заметно увеличенной грудью. При этом пользователи Сети
Беременная Дарья Пынзарь, участница реалити-шоу «Дом-2», активно готовится к появлению на свет ребенка. В микроблоге Instagram знаменитость опубликовала