Дарья Пынзарь уедет в Россию, а детей оставит ещё на неделю в Турции

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь отдыхает в Турции, задумывается о том, чтобы даже переехать сюда. Пока это только в планах, но сыновья уже точно пробудут неделю здесь, в то время как мать вернётся в Россию, как сообщает VistaNews.

Дарья Пынзарь написала в Instagram, что семейство готовится закончить свой отдых в Турции. Однако ехать они будут по отдельности. Родители считают, что стоит позволить сыновьям ещё неделю побыть на курорте с няней. При этом знаменитость признала, что такое может показаться сумасшествием.

Интернет-пользователи заявили, что последнее Пынзарь написала правильно. Люди считают, что звезда таким образом хочет не выполнять родительские обязанности. Некоторые, впрочем, заявили, что Дарья Пынзарь поступает правильно. «А зачем таскать с собой туда-сюда, пусть сидят возле моря, что в Москве делать?» - отметила одна подписчица.

Ирина Летинская