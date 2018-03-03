«Ну что ж ты страшная такая!»: Овсянникова напугала подписчиков фотографией Бузовой и Бородиной

На персональной страничке участницы проекта «Дом-2» Маргариты Овсянниковой появилось фото агрессивно настроенных менеджеров реалити-шоу – Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, официальных лучших подруг и скрытых соперниц в реальной жизни. На снимке девушки стоят спиной к спине: у Ксюши красные боксерские перчатки на руках, а у блондинистой еще Ольги увесистые гантели.

Дарья Светозарова

К снимку Марго написала комментарий о том, что именно от Бородиной и Бузовой зависит, кто пройдет кастинг и станет очередным участником телестройки. Однако перспектива писать ведущим реалити-шоу комплименты, как сделала это сама Овсянникова, ее подписчиков не увлекла. Наоборот, они обнаружили в облике менеджеров уйму изъянов. Не понравилась им ни боевая стойка теледив, ни их макияж. «Уродины какие-то», - словно припечатали фолловеры. Больше всего досталось носу Бородиной, который здесь назвали «огромным шнобелем», а Бузова не угодила созерцателям гримасой и надутыми губами.Тем не менее, желание попасть на телестройку перевесило и личную неприязнь к менеджерам шоу. Пост Овсянниковой лайкнули более двух тысяч юзеров всего за пару минут.