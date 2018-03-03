"Кто-то проклял, бывает": Фанаты не узнают больную Варнаву

Любимица многих Екатерина Варнава в последнее время увлечена экспериментами с собственной внешностью. Как и полагается знаменитости, она регулярно отчитывается обо всем происходящем с нею на своей странице в Instagram. Последняя ее публикация взволновала поклонников. Екатерина пожаловалась, что написав вчера, пожалуй, единственный за все время существования ее аккаунта такой большой и серьезный пост, она даже плохо себя почувствовала.

Пользователи предположили, что знаменитость, скорее всего, просто перенервничала, потому что пост, действительно, получился весьма откровенным, к тому же, критиковать за спиной могут все, а вот высказать все прямо, как это сделала Варнава, решается не каждый. Злопыхатели тут же стали строить гипотезы о том, что Екатерину сглазили из-за ее нелецеприятных высказываний. Тогда как фанаты поспешили успокоить свою любимицу и пожелали ей скорейшего выздоровления.Они также написали актрисе массу комплиментов относительно ее внешности, особенно про глаза, которые Варнава в последнее время очень выразительно подчеркивает цветными линзами. Некоторые поклонники жаждали получить совет от звезды, как она так подбирает линзы - ведь скрыть ее яркий карий цвет глаз так, чтобы он не проглядывал через серый, очень сложно. Многие требовали «вернуть обратно темные глаза», а также пожелали звезде окончательно отказаться от косметики, потому что без нее она выглядит гораздо более молодо и свежо.В целом, изменения во внешности Варнавы сложно не заметить - видимо, результаты пластических операций, превративших харизматичную участницу «Comedy Woman» оказались чрезмерными - Екатерина, конечно, приблизилась к своему идеалу красоты и стала выглядеть гораздо моложе, но узнать ее становится все сложнее. Поэтому поклонники посетовали на то, что в любимой актрисе пропала «изюминка».Но не только внешность обсуждали в комментариях - пользователи положительно отзывались о публикациях Варнавы и заявляли, что им приятно читать рассуждения Екатерины на разные темы. Причем мнение знаменитости зачастую настолько совпадает с их собственными мыслями, что они даже с большим удовольствием избрали бы ее на президентский пост. Таким образом, Варнаве даже посоветовали не сидеть сложа руки, а баллотироваться в президенты.