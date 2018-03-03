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| | Ведущая «Орла и решки» копирует образ Ким Кардашьян

Ведущая «Орла и решки» копирует образ Ким Кардашьян

Сегодня, 14:48
Телеведущая Мария Ивакова приметила место в семье Кардашьян и старается скопировать образ их главной звезды, чтобы её сразу принял за «свою».

Ведущая «Орла и решки» копирует образ Ким Кардашьян

 

Фотографию новой себя Мария опубликовала в социальной сети. Подписала она её просьбой, адресованной всемирно известному семейству: «Уважаемые Кардашьян, возьмите в семью». Девушка и в самом деле преобразилась до неузнаваемости, но стала очень похожей на Ким: высокие лаковые сапоги, белая майка, белоснежные волосы и такие же смелые позы. Она даже придумала новое имя – Маша Кардашьян.

Остановить её попытались поклонники. По их мнению, преображение получилось, ведь ведущую «Орла и решки» действительно тяжело узнать. Но оно ей вовсе не к лицу. «Вульгарщина и пошлость», «Похожа на девушку лёгкого поведения», - комментируют они в Instagram. А некоторые советуют даже не пытаться попасть в круг популярной семейки: «Ты для них слишком натуральная».
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