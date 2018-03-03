Яна Трояновская предчувствовала смерть сына

Российская актриса Яна Трояновская поведала о смерти своего сына Николая. По ее словам, парень ушел из жизни в здравом уме.

Никита Готский

По мнению Трояновской, на жизнь ее отпрыска повлияли негативная наследственность и друзья. Помимо того она призналась, что Николай одно время принимал наркотические вещества, но умер в трезвости. Яна сообщает, что на кончину парня оказало воздействие некоторых событий, которые в конечном счете привели к летальному исходу. Также Николай немало конфликтовал с друзьями, имелись у него проблемы с подругой и родственниками.Яна Трояновская ощущала, что спустя небольшой период времени ее сын умрет. Она успела попрощаться с ним в канун последнего совместного празднования Нового года. Перед смертью сына у актрисы были видения, а сознание рисовало картину похорон.