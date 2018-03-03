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| | Яна Трояновская предчувствовала смерть сына

Яна Трояновская предчувствовала смерть сына

Сегодня, 14:23
Российская актриса Яна Трояновская поведала о смерти своего сына Николая. По ее словам, парень ушел из жизни в здравом уме.

Яна Трояновская предчувствовала смерть сына

 

По мнению Трояновской, на жизнь ее отпрыска повлияли негативная наследственность и друзья. Помимо того она призналась, что Николай одно время принимал наркотические вещества, но умер в трезвости. Яна сообщает, что на кончину парня оказало воздействие некоторых событий, которые в конечном счете привели к летальному исходу. Также Николай немало конфликтовал с друзьями, имелись у него проблемы с подругой и родственниками.

Яна Трояновская ощущала, что спустя небольшой период времени ее сын умрет. Она успела попрощаться с ним в канун последнего совместного празднования Нового года. Перед смертью сына у актрисы были видения, а сознание рисовало картину похорон.
Никита Готский
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