Дарья Пынзарь показала фанатам дом мечты, на который у нее нет денег

Экс-участница «Дом-2» Дарья Пынзарь не относится к категории людей, которые живут от зарплаты до зарплаты в режиме строгой экономии. У нее, как и у ее супруга Сергея, есть собственное дело. Они могут позволить себе отдых на заграничных курортах «Все включено», брендовую одежду, дорогие машины, игрушки и гаджеты для своих двух сыновей, однако даже у них есть недостижимая пока мечта.

Оказывается, Дарья мечтает о шикарном летнем домике с бассейном, огромными окнами и балконом, размером с банкетный зал. Бывшая «домоседка» нашла такой, и даже пришла его смотреть, но денег у нее ни на покупку, ни на съем не хватило. Она с сожалением констатировала, что придется искать жилище поскромнее, благо, что у компании есть более бюджетные и в то же время привлекательные варианты. Напоследок Даша решила позагорать возле бассейна с чистой, как слеза, водой. Мужу Сергею пришлось буквально силой уводить девушку и объявить, что просмотр дома окончен и им пора уходить.

Дарья Светозарова

Фанаты были рады признать, что вкус у Даши есть и добавили, что ее мечта пожить в таком доме обязательно сбудется. Как выяснилось, среди комментаторов нашлись более состоятельные, чем чета Пынзарей люди. Они сразу начали живо любопытствовать о цене данной недвижимости. Интересовала их не только долгосрочная аренда, но и покупка. За минуту ролик просмотрели более 12 тысяч фолловеров экс-участницы телестройки.